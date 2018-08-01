首談轉戰湖人 詹姆斯：助隊重返榮耀

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「大帝」詹姆斯雖然離開騎士，阿克倫家鄉創辦的「承諾小學」如期落成，他比賽穿過的114雙戰靴，也成為該校最醒目牆上擺飾。被媒體問及如何看待朗度等湖人「怪奇」隊友，無懼挑戰的詹皇妙答：「這些傢伙真心熱愛籃球，我們也喜歡被外界看衰，這會激發更大動力！」

詹姆斯（左）出席承諾小學落成典禮，為轉戰湖人後首度公開受訪。（美聯社）

詹姆斯與湖人簽下4年1.54億美元（約47億台幣）天價合約後，首度公開接受專訪，他說，「我習慣壓力和困難，希望幫助這支老字號球隊重返榮耀。」

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33歲的詹姆斯曾9度殺進總冠軍戰、3次攻頂，如今湖人擁有年輕核心，還有老將支援，加上戰術體系及球團組織，未來充滿無限想像。詹皇強調：「這是為何球團找來朗度、麥基、史岱芬森和M.畢斯利，他們每天醒來想到第一件事就是籃球，有機會做到別人認為做不到的事。」

承諾小學牆上擺滿詹姆斯穿過的114雙戰靴。（法新社）

儘管轉戰洛杉磯，詹姆斯名下基金會仍投入數百萬美元，與俄亥俄州教育體系合作成立「承諾小學」，協助當地生活困苦孩童，因為來自單親家庭的他也曾是問題學生，年幼與母親為生活常搬家輟學。

魏德聲援 看旺紫金部隊

「閃電俠」魏德還未確定新東家，不忘出聲力挺兄弟，預言已連5年缺席季後賽的湖人，將在詹姆斯領軍下谷底反彈，甚至成為奪冠大熱門。

36歲的魏德曾與詹皇、波許組成「三巨頭」，為熱火締造2012、13年連霸，如今CBA浙江金牛則喊出3年2500萬美元（約7.66億台幣）價碼，積極向他招手。