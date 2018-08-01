被大王敲首安 李振昌仍力「守」

桃猿打者王柏融（右）敲出深遠安打，誤以為飛出全壘打牆，險些被兄弟投手李振昌（左）刺殺出局。（記者林正堃攝）

兄弟、桃猿並列龍頭

兄弟「守護神」李振昌總計出賽4場拿下1勝3救援，球隊還沒輸過。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟昨作客桃園踢館，兩軍形成大混戰，合計8次失誤是本季單場新高，中信兄弟在亂軍中，將3分領先交給新任守護神李振昌，李振昌9局登板雖被王柏融擊出返台後首安，但仍能力保不失，中信兄弟終場7：4力挫桃猿，賽後兩隊並列下半季龍頭。

李振昌上回面對王柏融，讓他擊出內野飛球出局，昨李振昌9下登板，投第2球就被率先上場的王柏融擊出二壘安打，三振廖健富、讓代打的陽耀勳擊出左外野飛球接殺，之後保送余德龍，最終讓梁家榮擊出中外野飛球接殺，收下救援成功。

誇王柏融 很強的打者

賽後，李振昌誇王柏融：「很強的打者！」李振昌說，第1球投了直球，本想再以變化球對付王柏融，但卻失投，「被打安打之後反而放鬆，隊友都很強，幫我多打了分數，所以上去投時不會太緊繃。」

請繼續往下閱讀...

李振昌出賽4場拿下1勝3救援，球隊全勝，戰績也扶搖直上。不過，李振昌歸功於隊友，「球隊氣氛很好，大家也都很棒，接下來會繼續努力。」

中信兄弟先發投手萊福力只投4局就用96球，萊福力退場後，陳柏豪、鄭錡鴻、官大元和鄭凱文接力守成，再交給守護神李振昌。

兄弟總教練史耐德說，鑒於萊福力用球數即將破百，近況也還不錯，沒必要為了撐滿5局多投那幾球，因此提前換牛棚接手，致使這場球賽形成投手車輪戰，但僅是臨場遇到狀況，應該不會每場都如此調度。

下半季3次與猿列首位

兄弟繼7月19、25日後，下半季戰績第3次與猿隊並列首位，史總表示，球隊自上半季末漸入佳境，球員在場上都很拚，目前的表現是大家共同爭取來的，他為全隊感到開心。