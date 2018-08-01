2年沉潛二軍 陳偉漢首奪MVP

中信兄弟游擊手陳偉漢（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟游擊手陳偉漢2015年一軍出賽31場，是生涯一軍單季最多出賽數，近兩年苦無機會上一軍，直到今年才破繭而出，下半季頂替受傷的王勝偉，成為游擊防區戰力之一，繼本季首安出現在桃園球場後，昨又在同一地點拿下單場MVP。

昨單場進帳3打點

陳偉漢2局上先擊出2分打點安打，6局上再以高飛犧牲打送回超前分，單場進帳3打點。這也是他生涯首度拿到MVP，「向外野答禮時，我聽到球迷在唱我的加油歌，還想說奇怪，會不會MVP是我？」

陳偉漢說，目前最重要的課題是維持身體狀況，上週他就因觸擊不慎弄傷腳，幸虧傷勢不重，「應付一週5場賽事，有時身體疲勞，會跟不上自己的想法。」

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感謝二軍助總教導

今年兄弟二軍總教練由甫退休的林威助擔任，春訓以來訓練嚴謹、扎實，不少二軍升上來的球員都有感，陳偉漢也是其中之一。他表示，「教練說每個打者型態不同，他要求我擊球更確實、求上壘，而非一味只求長打。」

陳偉漢也說，林威助對球員的態度要求很高，「對隊友、對手，甚至球場或球具，教練很要求態度，有時我們在園區比賽，當天若打不好，賽後還要練球，雖然很累但很充實，會有種安心的感覺，覺得自己準備好也更珍惜。」