回旅美起點開球 建仔喜會故人

王建民昨回史坦頓洋基隊開球。（取自史坦頓洋基隊官方臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕20歲時，王建民穿著41號球衣在史坦頓洋基隊展開旅美生涯，如今38歲的他，昨回到職棒生涯起點開球，還和當年的總經理珍．羅傑絲重逢，場面動人。

帶著家人和個人紀錄片《後勁：王建民》，王建民昨重回史坦頓洋基主場，他以襯衫搭配牛仔褲的輕裝造型開球，雖非當年的條紋球衣，仍讓在場球迷感動。

是否再戰仍留伏筆

建仔也坦言：「有點久沒有站上投手丘投球了，所以只用三分力，想準確丟到捕手手套就好，好像可以投得更好一點。」對於未來是否再戰，他則說若身體還能負荷，就會繼續打球，但如果不行，就會選擇退役。

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在踏上投手丘之前，建仔還和全場球迷一同欣賞紀錄片預告，這部片將於10月在全美上映，台灣則預計在12月播放。史坦頓洋基最後以0：3不敵金鶯短期1A。

當年總經理激動哽咽

建仔在這座球場擁有不少回憶，他當年的41號甚至早在2006年7月成為退休背號。球隊總經理羅傑絲，也是建仔18年前的總經理，兩人在賽前碰面時，她還因久未見面而激動哽咽，讓在場人士感動。

賽後簽名會上，建仔吸引的排隊人潮，遠比昨日觀戰人數1431人超出許多，不少人拿著球衣及個人收藏請他簽名，人氣依舊不減。