客場魔咒纏身 殷仔苦吞第8敗

陳偉殷無法破除客場魔咒，昨吞下本季第8敗。 （法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕陳偉殷無法破除客場魔咒，昨先發5局失5分，終場馬林魚以3：5敗給天使，他也吞下本季第8敗。

陳偉殷上週在主場迎戰勇士，投出6局失3分的優質內容，同樣的對手搬到客場，結局卻不同。殷仔昨被擊出5支安打，包括佛里曼和阿庫納的全壘打，守不住開局的2分領先。

陳偉殷表示，直球的速度和尾勁都還不錯，問題出在控球，主力球種的直球和滑球都出現不少失投，失投率偏高就容易被逮到，被阿庫納全壘打那一球就是完完全全的失投。

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對於控球的問題，陳偉殷表示，還要和捕手及投手教練討論，趕快找出問題加以修正。

1局上馬林魚安德森轟出2分全壘打，下半局陳偉殷連續解決3名打者，但第2局1出局後投出四壞球再被二壘打，勇士靠著高飛犧牲打扳回1分，陳偉殷故意保送史萬森，卻被勇士先發投手德黑蘭擊出安打追平比數。

第3局陳偉殷被佛里曼全壘打和卡馬戈二壘打各失1分，雖然5局上馬林魚追到3：4，下半局陳偉殷又被阿庫納轟出陽春彈，投完5局、84球退場。

陳偉殷本季客場先發9場防禦率10.27，主場8場先發只有2.18。他表示，上週曾出戰勇士，或許他們做了一些調整，讓他的失投球付出代價。

陳偉殷#客場魔咒