羽球世錦賽》另類台灣內戰 戴后30連勝

戴資穎昨以直落二在世錦賽獲勝，寫下國際賽30連勝紀錄。（法新社）

澳洲台裔陳煊渝 敗給戴資穎的澳洲台裔女將陳煊渝曾在台發展，拿過全國羽球排名賽混雙冠軍。（法新社）

打過里約奧運

〔記者卓佳萍／綜合報導〕首度以世界球后之姿出征2018年世界羽球錦標賽的戴資穎，昨在女單首戰輕鬆以21：10、21：16解決澳洲台裔女將陳煊渝，挺進16強，寫下國際賽30連勝紀錄，明天將面對美國華裔選手張蓓雯。

25歲的陳煊渝在台灣出生，雖然從小就移民澳洲，但和國內羽壇關係深厚，她是在台灣升上甲組，2015年還曾和盧敬堯聯手摘下第一次全國羽球排名賽混雙冠軍，2016年里約奧運，則代表澳洲出賽。

面對世界排名81的陳煊渝，戴資穎首局還在適應場地，首度技術暫停前取得11：6領先，隨後她陸續施展出不同球路，打得對手無法招架，很快拿下首局。

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次局遇小亂流

小戴暫停止血

次局戴資穎遭遇小亂流，失誤稍多，但她首次技術暫停後，快速止血，場邊不時傳出「小戴，加油」的加油聲，展現球后無遠弗屆的超人氣。

賽後採訪，日本記者對戴資穎的「怪力」相當好奇，認為她體型嬌小、力量卻很大，小戴則耐心解釋，小時候打球就算是比較有力的。

女單首輪戰況，僅第12種子加拿大李文珊在32強吞敗，第4種子泰國女將伊瑟儂鏖戰3局才逆轉丹麥女將布里西費爾特，驚險晉16強。

台灣女雙也傳回捷報，張淨惠／楊景惇、林筱閔／吳芳茜都闖進32強，混雙李佳馨／王齊麟則晉級16強。