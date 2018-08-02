悍將換帥首戰紅翻黑 「全隊太軟弱」

陳連宏接任悍將總教練，第一場比賽可惜沒打出慶祝行情，球隊不敵獅隊3連敗。（記者黃志源攝）

黃亦志先發6局失3分，本季首次投出優質先發。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕富邦悍將新任總教練陳連宏的第1場比賽雖然以紅盤開出，盤中被統一獅追平後，第8局被老隊友高國慶擊出超前比數的2分打點安打，以3：6敗下陣來，悍將慘遭3連敗，最近10戰9敗。

陳連宏掌舵 肯定黃亦志

「先發投手投得不錯，但全隊還是太軟弱了，」陳連宏表示：「守備必須更專注，要有和對手拚輸贏的感覺，內心要更強壯一點。」

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悍將一開賽打出慶祝行情，前兩棒張正偉和陳品捷分別擊出二、三壘打先馳得點，2出局後林益全安打再下一城，取得2：0領先。

獅隊第2局追平比數，5局上悍將申皓瑋、張正偉連續安打，林哲瑄高飛犧牲打攻下超前分，但下半局又被獅隊郭阜林全壘打扳平。張正偉昨天則擊出3支安打。

關鍵的第8局獅隊無人出局攻佔二、三壘，剛登板的張耿豪第1球就被高國慶擊出安打失2分，2出局後陳傑憲安打追加1分，6：3首度取得領先。

國慶超前安 打臉老戰友

陳連宏2004年起和高國慶一起效力獅隊8年，退休後成為高國慶的教練、總教練，轉投富邦後的第1場比賽不但對上老東家，也被老隊友打下勝利打點。

悍將先發投手黃亦志投6局失3分，本季先發4場首次投出優質內容，第7局接手的郭泓志中職生涯第100場出賽，投1局連續解決3名打者，拿下中繼成功。

獅隊老將潘武雄第1局擊出1分打點的二壘打，但是跑壘造成下背部不適，換局後退場前往醫院檢查，獅隊總教練黃甘霖表示，看起來有點嚴重，連呼吸都會痛，今天能否上場，要看他起床後狀況有沒有改善。