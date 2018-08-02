對「戰」生命風暴 棒球成了「神」諭

戰神棒球隊9月將代表台灣赴日征戰第4屆世界身障棒球賽。（記者羅志朋攝）

前言

蘇庭裕曾是文化大學乙組棒球隊長，因一場意外導致右腳萎縮。（記者羅志朋攝）

「戰神」是國內唯一一支身障棒球隊，9月將代表台灣赴日征戰第4屆世界身障棒球賽，與各國列強爭雄。人生遭遇困境各異，同為棒球瘋狂，將這群生命鬥士的心緊緊繫在一起，攜手衝破身體缺陷藩籬，不願向命運低頭，每人敘寫不同故事篇章，同樣觸動人心。

球場意外一撞 小腿變形萎縮

棒球場危機四伏，其中苦楚，37歲蘇庭裕最清楚。

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蘇庭裕過去是文化大學乙組棒球隊長，畢業後在社子島棒球場打校友隊比賽，守游擊的他為了接飛球與右外野手相撞，右小腿嚴重扭曲變形緊急送醫，躺在救護車上，他腦海念頭一閃「以後我還可以打棒球嗎？」

蘇庭裕半年動了10次手術

蘇庭裕右小腿血管、韌帶和神經全斷，緊急輸血5000c.c.，原本有截肢風險，半年動10次手術才挽回，但右小腿萎縮，腳踝無法彎曲，有社子島聯盟資深裁判說，「在這站幾十年，沒看過有人傷這麼重。」往後只要看電視轉播球賽，野手準備接飛球，他雙腳就會狂抖，陰影揮之不去。

因緣際會，6年前蘇庭裕加入戰神棒球隊，他初來大驚，發現有人坐輪椅、拄枴杖打球，有人只能坐在地上投球，有人裝義肢照打不誤，他說，「相比之下我算小case。」

今年是蘇庭裕第二度征戰世界身障棒球賽，身穿台灣隊球衣鎮守游擊大關，友人說，「以前你好手好腳都無法出國比賽，現在右腳殘缺卻能當國手。」他聽了微笑以對。（記者羅志朋）