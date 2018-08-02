截肢、兒子離世 痛苦「球」生

黃得源（前右一）即使動過換心手術，右腳截肢，仍樂觀面對人生。（記者羅志朋攝）

一場感冒，宛如蝴蝶效應，34歲黃得源人生從彩色變黑白。

黃得源三級棒球皆科班出身，富邦悍將蔡明晉是青棒同期戰友，2012年他感冒發燒3週導致心臟衰竭，心功能僅剩8%，醫生評估其心宛如90歲老人，靠藥物控制苦撐3年，身體終究無法負荷被迫入院換心，因裝維生儀器引起併發症，進而導致血栓，雙腿嚴重發黑須截肢保命，最終保住左腳是不幸中的大幸。

一場感冒

黃得源截肢、換心

黃得源右腳截肢，換心手術存活機率僅5成，同時間加護病房另有4名患者等換心，他回憶，「每隔幾天就有人等不到心臟，走了，我一度想放棄治療，結果心臟突然來了，心情反而複雜。」

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原本不想活的黃得源，因家有妻小咬牙忍痛走下去，巧合的是，這顆心臟原本主人跟他同為1983年生，因腦中風過世捐心，當時同病房僅2人存活，他是其中一名幸運兒。

獲得重生，黃得源經青少棒帶過他的教練、前職棒球員洪佩臻引薦，加入戰神棒球隊，結果老天爺又跟他開了個大玩笑，不久，兒子竟也因感冒引發心臟衰竭，病症一模一樣，為了裝葉克膜急救，醫生用手術刀劃開兒子右耳下方皮肉插入管子，看到這一幕，他的心都碎了。

要等兒童捐心，黃得源透露大概10年才1顆，極稀少；時間不等人，兒子今年1月3日病逝時才3歲，他說，「選這天拔管是因阿彌陀佛生日，希望兒子心無罣礙。」一年前同一天洪佩臻才因肝癌過世。

為了醫病散盡家財，兒子確診患重症，黃得源每天灌一大瓶威士忌，希望借酒澆愁，無奈愁更愁，他說，「醫生找不出病因，只說不是遺傳，這病很罕見，沒想到接連發生在我和兒子身上。」

重回球場

「藥罐子」飆125km

妻子看黃得源意志消沉，鼓勵他走出去，於是，他重回戰神棒球隊，擔任主力投手，最快球速125公里，在球場上另闢一片天。

因換過心臟，黃得源不能在大太陽底下站太久，投球局數無法拉長，右小腿裝義肢，打擊須靠隊友代跑，還成「藥罐子」，他表示，現在每天吃抗排斥藥，早、晚各吞7顆，要吃一輩子，還要服用抗凝血劑、降血壓藥和類固醇。

皇天不負苦心人，妻子再度懷孕，今年10月黃得源將迎接新生命，「可能是老天爺要還給我的吧！」花50分鐘講述悲慘人生，他語氣沒有太大起伏，「心，總要有個出口，很多人身體殘缺卻一輩子走不出來，如果能用我的故事把他們帶出來，也算對社會有貢獻吧。」（記者羅志朋）