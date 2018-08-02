「獨掌投手」飆速 毅力擊敗不可能

徐耀郡缺左手掌仍能飆速130公里，宛如「台版亞柏特」。（記者羅志朋攝）

前大聯盟名投亞柏特（Jim Abbott）是著名獨掌投手，戰神棒球隊也有31歲獨掌王牌投手徐耀郡，最速飆到130公里。

徐耀郡19歲打工 發生意外

徐耀郡從小打棒壘球，19歲到工廠打工不慎被沖床壓碎左手掌，當場血肉模糊，送醫立即截肢。「手痛，心更痛。」他說，截肢後除了上學，足足兩年不出門，變得沉默寡言且畏懼人群，只要外出一定戴義肢，天再怎麼熱都穿長袖遮掩。

每週從台南北上練球

幾年後徐耀郡看緯來體育新聞報導戰神棒球隊，深受感動決定加入，家住台南的他只要有空，每週六就會搭高鐵到台北練球，相當有心，後來換成他的毅力感動隊友。

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跟亞柏特一樣，徐耀郡投球前先將手套夾在左腋下，右手投出後再迅速戴手套準備守備，這樣還能飆130公里速球，隊友直呼不可思議，他認為斷掌對投球影響不大。

去年比賽 單臂開轟

但打擊就有影響，徐耀郡只能用右手單臂揮棒，力道自然比雙臂揮擊小，去年比賽他竟用單臂轟全壘打，對手傻眼，他用毅力擊敗不可能，目標是打到不能打為止。

現在徐耀郡已走出斷掌陰影，脫掉義肢，天熱出門穿短袖也沒問題，加入戰神看到許多人定勝天的生命鬥士，打從心裡敬佩，他手指人在遠方的黃得源，「我的故事還好，得源才不可思議。」（記者羅志朋）