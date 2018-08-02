戰神「四朝元老」蔡演昇 從棒球找到自我

蔡演昇是世界身障棒球賽的「四朝元老」。（記者羅志朋攝）

世界身障棒球賽 4年一次

2006年日本舉辦首屆世界身障棒球賽，每4年1次，今年邁入第4屆，9月1、2日在神戶開打，有台、日、韓、美和波多黎各5國參賽，上一屆冠軍是美國。

57歲蔡演昇是四朝元老，這屆是他最後一次征戰，兒時因患小兒麻痺左腳萎縮，常因被取笑「跛腳」與同學打架，回家媽媽看他全身弄髒就知道怎麼回事，又是一陣痛打，他說，「我媽從不怪別人，覺得一定是我的錯。」

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蔡演昇靠棒球找到自我，首屆參賽對美國上場打擊，第一球就被對方投手觸身球丟到手指，他回憶，「一看計分板嚇一跳，球速137公里有夠快，投手名叫安東尼，他跟我說有一次聖誕節玩鞭炮被炸斷左手臂。」

蔡演昇說，美國大部分球員是在中東地區被地雷、戰火炸斷手腳的軍人，有人失去雙腳裝義肢，樣貌就像「刀鋒戰士」，跑得比一般人還快，投手能丟到140公里，教頭曾任小聯盟3A教練，實力超強。

「戰神」經費 靠贊助、募款

戰神棒球隊每週六練球、比賽，練球地點在南港高工或秀朗橋球場，比賽對手是一般社會乙組球隊和聽障棒球隊，球隊集訓、交通、球具、出國比賽和聘請教練等費用，每年約需100萬元，經費來源包括找贊助商、網路募款和繳隊費。

身障棒球特殊規則

1.不能短打

2.禁穿金屬釘鞋

3.採軟式棒球A-Ball

4.行動不便打者可指定代跑，起跑線在打擊區一壘邊線側，距三壘邊線延伸平行後方1公尺處

5.當捕手捕逸若碰到球就不能盜壘，反之，若捕手沒碰到球，壘上跑者可推進一個壘包

（記者羅志朋）