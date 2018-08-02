羽球世錦賽》周天成遇水則發 殺進16強

周天成昨不受賽事延誤影響，以直落二擊敗傑姆克晉級。（取自世錦賽官網）

場地漏水影響 賽程延誤1小時

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣「一哥」周天成昨天在2018中國南京羽球世錦賽32強出賽，不料賽程因場地漏水，延誤1個多小時，所幸小天不受影響，以21：8、21：17擊敗丹麥選手傑姆克，挺進16強，預計今天下午2點與巴西選手科埃略爭8強門票。

第一場地昨出現漏水，大會緊急處理，整個場地往旁邊移動，避開漏水側，周天成上場後則很快進入狀況，首局僅讓對方拿到8分，次局前半段兩人陷入拉鋸，但技術暫停後，小天加速甩開對手，順利收下勝利。周天成表示，場地因素是球員要去克服的，因為對手也面臨同樣狀況，幸好自己心裡有備案，處理得還OK，比賽的話，次局兩人有些對抗，但最後仍在自己控制之中。

美洲新希望 科埃略爆冷勝

世界排名第39的巴西選手科埃略，昨在32強以8：21、21：16、21：15，爆冷逆轉印度11種子普蘭諾伊，成為近7年來首位晉男單16強的美洲選手。

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科埃略出身「羽球沙漠」巴西，來自貧民窟的他，曾親眼看見毒販在街頭槍彈火併，立志不碰毒，因父親關係接觸羽球，從此改變一生，讓他從貧民窟走向世界。

世錦賽初體驗 王子維出局

男單王子維昨則以18：21、19：21不敵法國利弗德斯，世錦賽初體驗在32強畫下句點。

男雙方面，廖敏竣／蘇敬恒直落二拍下蘇格蘭敦恩／霍爾，陳宏麟／王齊麟也是兩局解決德國組合拉姆斯富斯／塞德爾，兩組人馬攜手挺進16強，但「雙李配」李洋／李哲輝則意外落馬，三局不敵馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯。