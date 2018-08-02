羽球世錦賽》眾女將拚冠 戴后成假想敵

奧原希望 （美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎被視為世錦賽奪冠熱門，自然也是各國女單好手的假想敵，中國、印度、日本等好手都被問及對小戴想法，里約奧運金牌西班牙瑪琳也稱讚，「小戴近期狀態非常好，是眾所皆知世界最好的球員。」

山口茜（美聯社）

瑪琳（歐新社）

瑪琳︰她的狀態非常好

球后戴資穎氣勢正旺，各國女將都將她當成假想敵。圖為戴資穎PO出可愛照片向粉絲問好。（取自臉書）

外媒好奇瑪琳是否擔心戴資穎成為未來奧運衛冕最大敵人，瑪琳表示，距離東京奧運仍有2年，運動員都有高低起伏，屆時她會全力以赴；瑪琳今天世錦賽16強將面對日本女將佐藤冴香。

山口茜︰贏戴要靠耐心

山口茜身為大會第二種子，昨以21：17、21：10擊敗德國女將德普萊茲，順利晉級16強，被日本羽球雜誌問及如何對付戴資穎，山口茜表示，她知道失誤是對方罩門，若要取勝必須打得更有耐心，試圖掌握主導權。

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奧原希望︰盼決賽對決

女單衛冕后奧原希望今天16強將對上大馬新生代好手吳堇溦，她與戴資穎籤表在不同邊，她希望再闖決賽，與小戴正面交鋒。

世界球后戴資穎今天早上10點（愛爾達體育3台直播）將在16強戰面對美國華裔女將張蓓雯，小戴對戰3勝2負稍佔上風。