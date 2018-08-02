備戰亞運》田徑隊新裝上陣 飄向北方移訓

「撐竿跳美少女」吳家如希望能為台灣在亞運拿下金牌。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2018年雅加達亞運18日點燃戰火，台灣田徑代表隊昨晚啟程至中國大連移地訓練，8日返台繼續備戰，21日出發至雅加達，期待能終結「亞運金牌荒」。

男子400公尺接力隊成員陳家薰（左起）、葉守博、魏泰陞啟程至中國大連移地訓練。（記者林岳甫攝）

楊俊瀚 鄭兆村 奪金大熱門

台灣田徑隊前一次亞運奪金是1994年「風速女王」王惠珍的女子200公尺，而上屆僅男子鉛球張銘煌奪銀牌。田徑隊去年在台北世大運拿2金、2銀、4銅，期待本屆亞運能進帳多面獎牌，甚至是暌違已久的金牌。

「台灣最速男」楊俊瀚、亞洲標槍紀錄保持人鄭兆村都是奪金熱門。此外，奪牌重點項目男子400公尺接力陣容昨出爐，楊俊瀚將率魏溢慶、魏泰陞、王偉旭出征，屆時與中國、日本等強敵飆速。 知名運動品牌亞瑟士昨致贈旗下10位田徑、3位鐵人三項亞運國手全新裝備，背包也掛上加油御守，為選手打氣。

撐竿跳美少女 吳家如練抗高溫

「撐竿跳美少女」吳家如今年3度締造全國新猷，目前個人最佳4公尺20，在今年亞洲排名第9。除了泰國選手蘇甘雅4公尺21，目前亞洲前7皆是中國女將，但中國只派1人參加亞運，吳家如儼然是奪金機會最高的選手。

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長相甜美的吳家如十分怕熱，曬太陽過久還會頭暈，近來刻意把訓練時間改到早上10點至下午2點，提前適應雅加達的炎熱天氣，期許在亞運初體驗，再次突破個人最佳，她靦腆表示：「我希望能拿到金牌。」