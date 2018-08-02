以戰代訓 詹妹華府開胡

曾俊欣（右）赴歐備戰，與迪米特洛夫一起練球。（取自臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本月下旬雅加達、巨港亞運網球國手詹皓晴，正在男、女共站的華盛頓職業賽「以戰代訓」，她與中國楊釗煊無愧為女雙頭號種子，因雨延賽後初登場，詹／楊仍挾6：2、6：3解決美國地主張蘇菲／穆勒，強勢開胡挺進8強。

詹皓晴（右）與搭檔楊釗煊打退地主對手晉級。（取自臉書）

詹皓晴和楊釗煊首輪賽事原定週二登場，受華府當地雨勢影響，大會順延至昨日補打。面對東道主組合，詹／楊開賽互破，隨即回穩連搶4局，5：1聽牌順勢先馳得盤。次盤詹／楊雖錯失3：0開局，一度被對方人馬咬平，不過她們關鍵第7局起接連破發，連趕3局直落2鎖定遲來的8強門票。

芳齡24歲的詹皓晴，與年長4歲的詹詠然各自在北美硬地系列賽出擊，大詹與捷克老將佩謝珂聯手於聖荷西打拚，同樣名列第1種子。詹家姊妹預計八月下旬趕赴印尼巨港，重新合體角逐亞運女雙；雙詹上屆仁川拿到銅牌，也是女團金牌成員，不過本屆已無團體賽。

曾俊欣特訓 小費爸陪練

至於橫掃法網、溫網雙料大滿貫青少男單金盃的「夜市小球王」曾俊欣，台塑盃未來賽為地主留下冠軍後，馬不停蹄趕赴蒙地卡羅特訓，還與世界男單第6的「小費爸」迪米特洛夫練球，儘管4：6小輸保加利亞名將，仍吸引許多球迷留言打氣，更期待曾俊欣及早躍上職業巡迴賽舞台，單挑各國頂尖高手。

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