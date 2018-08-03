林樺慶挨轟丟龍頭 周董3響砲

林樺慶自認狀況不差。（記者陳志曲攝）

亞運國手林樺慶（左）昨先發2.2局掉7分責失，吞下本季第5敗。（記者陳志曲攝）

桃猿廖健富（右）遭兄弟三壘手張志強（左）觸殺。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天對亞運國手林樺慶而言是災難性的一天，他先發只撐2.2局狂失7分吞敗，終場桃猿以6：15不敵中信兄弟，兄弟也以9勝1和5敗躍居戰績榜首，「周董」周思齊手感發燙，演出單場三響砲、拿下單場MVP。

預定亞運抗韓 林：狀況不差

林樺慶是台灣隊在雅加達亞運26日首戰南韓的預定先發投手，但他昨表現不佳，先發2.2局用了60球，被敲8安，包括首局張志豪3分砲、第3局周思齊陽春砲，苦吞本季第5敗，7分責失也創生涯單場新高，最快球速142公里，本季防禦率升至5.52。

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「其實我狀況不差。」林樺慶說，這場直球和變化球都控得不錯，只能說對手打得好，最近有嘗試一些新東西，例如投球動作微調修正，他強調，「輸贏只是一場比賽，我的狀況不會比上半季差，感覺有愈來愈好。」

若按照正常先發輪值，亞運前林樺慶還會在中職例行賽先發2場，他說，「按部就班一場一場來，趕快調整好狀況，希望亞運能有好表現。」

周思齊：更想要總冠軍

周思齊第3、8、9局各敲一發陽春彈，生涯首度單場三響砲。他表示，很開心能達成這項紀錄，與全壘打紀錄相比，他更想要總冠軍，這是每年的目標，下半季球隊狀況不錯，希望能一鼓作氣先拿季冠軍。

兄弟先發投手楊志龍投6局被敲8安，飆7K，失5分，拿下生涯首場先發勝；桃猿連兩戰單場團隊出現5次失誤，守備狀況連連。

兄弟先發投手楊志龍拿下生涯首場先發勝。（記者陳志曲攝）

周思齊單場3響砲，助兄弟超越桃猿獨居聯盟龍頭。（記者陳志曲攝）

兄弟周思齊單場3響砲，拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

兄弟周思齊單場3響砲。（記者陳志曲攝）

中信兄弟獨居聯盟龍頭。（記者陳志曲攝）