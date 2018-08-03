「這輩子最後機會」 張志強不放手

兄弟張志強昨先發守三壘、排第9棒，繳出4支2。（記者陳志曲攝）

兄弟張志強把握一軍上場機會，本季打席、安打、打點都超越過去生涯總和。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕身高僅168公分，國手資歷一片空白，28歲中信兄弟內野手張志強進職棒苦無發展空間，彷彿邊緣人。今年6月初升一軍，守備教練黃泰龍告訴他，「這很可能是你這輩子最後一次機會！」他抓住機會的尾巴，終於苦熬出頭天。

老爸、老哥都是棒球選手，張志強很自然選擇打棒球，但從小到大他一直是全隊倒數前兩矮的球員，他說，「三級棒球還好，上大學感覺真的有差，長愈高還是愈吃香。」

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身高168公分 阿土伯當偶像

張志強認為，矮個子球員優勢是動作敏捷，好球帶小，缺點是身體和手腳延展性小，打擊和守備受限，他說，「以前常覺得個子小會被看輕，現在不會這樣想了，太空人阿土伯（艾圖維）也跟我一樣矮啊，他是我偶像。」

2013年退伍後張志強參加中職測試會，未獲球團推薦選秀，他大感失望，隔年再度報名測試會。結果獲球團推薦選秀，兄弟以第5輪指名選進，簽約金100萬元。

黃泰龍一句話 激勵張奮起

進職棒前幾年張志強苦無上場機會，幾度喪志，6月初因王勝偉受傷，取得一軍入場券，後來黃泰龍一句話激勵了他，本季打席、安打、打點都超越過去生涯總和，出賽23場已是單季新高。

黃泰龍表示，張志強守備很好，僅次於陳江和，可惜這幾年球隊主打強攻球風，出賽空間遭壓縮，本季教練團重視防守，他的價值被看見，也把握住機會表現。

張志強說，去年下二軍想很多，覺得打球要打到不後悔，今年是進職棒第一次有這麼多機會，雖然後面還有很多內野好手，自己地位不算穩固，但就是做好自己的本分。