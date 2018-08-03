見證同梯張志強「神打擊」 林國裕也出「投」天

兄弟張志強本季熬出頭。（記者陳志曲攝）

桃猿投手林國裕認為張志強實力夠好，為他今年好表現感到開心。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕桃猿投手林國裕只比張志強年長8天，兩人曾在文化大學、國訓、台北市成棒隊並肩作戰，交情不錯，6月12日張志強首奪生涯單場MVP，林國裕說，「他實力很好，終於逮到機會了，很替他開心。」

林國裕在三級棒球多次與張志強同場較勁，他說，張志強青棒打擊很強，幾乎每個盃賽打擊率都接近5成，根本就是「神打」。內野守備更沒話說，有實力，只是進職棒缺少機會，很高興看到他今年有好表現。

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老同學打得好，林國裕也投得優，至昨賽前為止，本季拿下2勝9中繼、防禦率3.66、每局被上壘率1.16，一掃前年防禦率破12、去年破6的陰霾。

職棒生涯邁入第5年，林國裕透露，前兩年都靠天分投球，第3年被打爆，負面想法湧現，一直很擔心會被淘汰，離開職棒圈，關鍵在於投球姿勢不固定，手腳都有力，但合起來卻不知施力最佳方式為何，控球失準。

林國裕說，今年與王躍霖合聘體能訓練師，有效整合身體力量，投球不費力且找回控球準度；另外，牛棚教練曾翊誠提供完整情蒐，更了解如何對付打者，幫助很大。