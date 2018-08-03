棒球逃兵加盟獅隊 張偉聖憶往事爆哭

統一獅新人張偉聖談到高中中輟，不禁激動落淚。（記者吳清正攝）

選穿偶像陳金鋒52號球衣

〔記者吳清正／台南報導〕被視為即戰力的第2指名新人張偉聖，昨和統一獅完成簽約並向球隊報到，選擇和偶像陳金鋒相同的52號球衣。他的棒球生涯曾中斷1年多，如今終於達成打職棒的夢想，談到這一段過程，不禁激動落淚。

張偉聖就讀興大附農時曾中輟，他哽咽表示，當時不想念書，也覺得打球很累，就這樣離開學校。還好興大附農李明益總教練和教練們沒有放棄他，把他拉回正軌，他很感謝教練們，沒有他們就沒有今天的他。

獅隊今年選秀會選進7名新人，張偉聖率先簽約，合約內容將等全部新人都簽約後一併公布。

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張偉聖表示，選秀會後曾向大哥張進德、三哥張育成報告好消息，哥哥們除了恭喜他，也提醒他要注意場上、場外的態度，打得好或打不好都不要改變，也要好好跟教練和學長學習。

蔗總：速度比陳傑憲還快

張偉聖內、外野都能守，他認為自己的優勢是打擊和速度。獅隊總教練黃甘霖指出，張偉聖速度比陳傑憲還快，是破壞型打者，有成為優秀外野手的條件。獅隊首席教練許聖杰則認為，張偉聖內野防守的潛力也很好，如果能夠守游擊，可以把陳傑憲移防外野，減輕守備壓力專心打擊。

張偉聖表示，陳傑憲是他最欣賞的獅隊學長，速度、打擊都很好，更欣賞他的拚勁。陳傑憲也鼓勵他放輕鬆，好好享受比賽。