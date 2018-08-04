NBA 自由市場 5條大魚等靠岸

記者廖聿偉／專題報導

NBA自由市場開市已超過一個月，詹姆斯、卡森斯和帕克等大咖球星已陸續找到新東家，但仍有多名戰將待價而沽，其中最大咖就是剛被老鷹買斷的安東尼，據傳已有超過5隊向他招手。另外，包含「閃電俠」魏德、胡德和強森等球星，都還未找到新東家，《自由體育》整理出目前自由市場前五大魚，並分析最有可能的歸處。

安東尼（右一）新球季落腳火箭機率高。（資料照，法新社）

哈羅瓜 幾乎篤定連成線

「甜瓜」安東尼今夏遭雷霆交易至老鷹，隨後合約被買斷，目前已過48小時的讓渡期，正式成為完全自由球員。安東尼日前已表態最想加盟火箭，與哈登和保羅合體，仍傳出有多支球隊不放棄，極力爭取他加盟，包括湖人、七六人、熱火和拓荒者，都提出合約及條件，希望他能回心轉意，但目前都難以撼動安東尼的決定，加盟火箭幾乎成定局。

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最可能落腳之處：NBA火箭

傳中國CBA開出天價網羅魏德（右）。（資料照，美聯社）

魏德夠火 詹皇強國、招手

「閃電俠」魏德2016年離開熱火，之後連續效力公牛與騎士，繞了一圈後，上季鳳還巢回到生涯起點，並多次宣示要在熱火退休。但目前魏德動態未明，日前傳出CBA新疆飛虎提供天價合約網羅，另外，好兄弟詹姆斯再次向他招手，期盼在湖人聚首，共創霸業。美媒分析，魏德已36歲，走入生涯的末期，若選擇高掛球鞋直接退休也不令人意外。

最可能落腳之處：CBA新疆飛虎

胡德（左）有可能暫時續留騎士一年。（資料照，今日美國）

騎士保大將 胡德恐續留

25歲的胡德上季季中從爵士被交易至騎士，但發展並不順遂，在爵士場均攻下16.8分，寫下生涯新高；未料到騎士後水土不服，得分下降至10.8分，季後賽更被邊緣化，場均再縮水至5.4分。

自由市場開市曾傳出公牛與國王都有意爭取胡德，但無疾而終。騎士在失去詹姆斯後，高薪留下洛夫為重建基石，但鋒線仍需要一名進攻好手，胡德可能會先接受一年合格報價證明身手，待明年尋求更優渥合約。

最可能落腳之處：NBA騎士

浪人J.強森（左）盼續留火箭拚生涯首座冠軍。（資料照，今日美國）

浪人J.強森 盼隨火箭升空

7度入選明星賽的J.強森，生涯征戰NBA17個球季，待過7支球隊，巔峰時期在老鷹場均能投進4.9顆三分球，轟下20.9分；但近年逐漸走下坡，成為籃球浪人，上季效力爵士和火箭，場均僅剩下6.8分，三分球命中率低至27％。J.強森現已37歲，但他不輕言退休，宣布至少再戰一年，目前仍未收到任何球隊報價，他表示，「希望能留在火箭，拚生涯首枚冠軍戒指。」

最可能落腳之處：NBA火箭

中國CBA據傳也對歐卡佛有興趣。（資料照，法新社）

歐卡佛 昔日探花再出發

2015年NBA選秀探花歐卡佛，菜鳥年場均上陣30分鐘，繳出17.5分、7籃板，未料明星中鋒恩比德歸隊後，逐漸被邊緣化，上季平均上場時間已縮水至12.2分鐘，甚至完全被冷凍，隨後被交易至籃網，但仍未獲重用。

211公分的歐卡佛屬於傳統型中鋒，攻擊腳步多變，成熟度高，無奈不擅於防守，尤其籃板鞏固不力，導致上場失分高於得分效益，發揮空間受限。今夏歐卡佛積極苦練，根據美媒報導，目前已有4支球隊找他測試，其中公牛與溜馬都傳出有意網羅；另外，CBA也提出高額報價，期盼能迎來歐卡佛加盟。

最可能落腳之處：NBA公牛