羽球世錦賽》無關排名、連勝 小戴輸給自己

戴資穎世錦賽止步8強，個人連勝紀錄停在31場。（美聯社）

中國何冰嬌（右）擊敗戴資穎（左）晉級4強，兩人賽後握手。（法新社）

何冰嬌認為取勝關鍵之一在於小戴失誤較多。（美聯社）

失誤過多 4度止步8強

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在2018年世界羽球錦標賽女單八強，決勝局因失誤過多，終場以18：21、21：7、13：21敗給世界排名第7的中國女將何冰嬌，繼2013、14、15年之後第四度在八強止步，但她並不氣餒，強調她是來享受比賽的。

氣勢正旺的戴資穎，被看好有機會衝擊生涯首面世錦賽金牌，昨意外不敵何冰嬌，不但中止對戰6連勝，傲視羽壇的31連勝紀錄也畫下句點。媒體好奇是否因排名與連勝對她造成壓力，小戴認為並沒有，但失誤過多確實讓她懊惱。

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戴資穎次局只讓對手拿到7分，但進入決勝局，未能延續氣勢，失誤暴增，也埋下輸球主因。她表示，兩人常交手彼此熟悉，對方也會抓住她的弱點打，輸球原因可能是她不太能控制自己的失誤。

何冰嬌表示，就算決勝局她取得19：10大幅領先，她自己都不覺得穩贏，直呼贏球是因「天時地利人和」，也認為戴資穎的失誤比以前多。

4組頭號種子 同日落難

男、女單頭號種子昨同日落難，丹麥球王安賽龍以19：21、11：21敗給地主好手諶龍。女雙第一種子中國陳清晨／賈一凡及男雙頭號種子印尼吉德翁／蘇卡穆約也在昨遭淘汰，其中中國女雙更寫下尷尬紀錄，隊史首次無緣世錦賽四強。