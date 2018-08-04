英國女子公開賽》兩回合-8桿 盧曉晴暫居第5

盧曉晴兩回合總計136桿，暫時排名第5。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕2018英國女子公開賽第2回合台灣時間昨天下午陸續出發，4名台灣女將開球時間較早，至截稿時，盧曉晴以69桿完賽，總計136桿，低於標準桿8桿暫居第5。她在第15洞打博蒂一度衝上並列領先，可惜第17洞吞柏忌。

徐薇淩第2回合也打下3個博蒂、無柏忌的69桿，和姚宣榆同以總計142桿暫並列23。曾雅妮則打出73桿，總計148桿排在101名。泰國女將波南儂連續兩回合都打出67桿，以134桿躍居領先。

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台灣名將盧曉晴在第1回合繳出67桿並列第3，這也是她在這項大賽單回合最佳桿數。澳洲韓裔選手李旻智打出全場最佳的65桿，以1桿之差領先日本比嘉真美子。

盧曉晴對自己的表現感到很滿意，她說：「濱海型球場我不是很熟悉，能打出這樣的桿數很驚訝。」

首次參與女子大賽的姚宣榆，以71桿並列28名。她3次打進沙坑，都沒救平標準桿。她說：「一開始有點沒進入狀況，打了幾個柏忌，這回沙坑進了好幾次都吞柏忌，接下來要更專注一點，想清楚沙坑會在什麼地方再來決定怎麼打那一桿。」

徐薇淩打完16洞低於標準桿2桿，但第17洞第2桿失擊打進芒草區沒找到球，吞了雙柏忌，最後1洞開球又打進沙坑，柏忌收尾，73桿並列61名。曾雅妮則花了75桿，並列102名。