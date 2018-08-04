大聯盟新顯學 逾50次野手登板破紀錄

釀酒人野手培瑞茲7局下登板後援。（美聯社）

釀酒人捕手克拉茲9局下關門。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕由於美職例行賽無和局制、系列賽程長，不少總教練在逆轉無望或延長賽投手用罄時，會選擇讓野手「代班」，以保護牛棚戰力。不過，過往被視為「非常態」的野手登板，今年卻常見。

昨一日3野手 揮臂護牛棚

昨美職兩場大屠殺，兩支「受害者」釀酒人、金鶯，在比賽後段都選擇讓野手上來消化局數。釀酒人工具人培瑞茲、捕手克拉茲先後登板，培瑞茲單局被道奇轟5分、克拉茲則秀了一手蝴蝶球功夫；金鶯內野手瓦倫西亞則是接手最後0.1局，三振遊騎兵強打蓋洛。

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連同昨天，本季有逾50次野手登板，刷新去年單季最高紀錄31次。近10年越來越多野手登板，相比2006年整季都沒有過，這項過往被視為教練團「投降」之舉，近年來已成為保護牛棚的「顯學」。

領先時也登板 打破潛規則

看到許多野手登上投手丘，投著罕見蝴蝶球、或以時速70公里的慢速球不慎砸到打者，過往是球迷討論焦點，但近幾年漸漸司空見慣，今年響尾蛇甚至有過5局前就「棄械」，推出內野手戴斯卡索登板。

此外，光芒還有過延長賽時單局搶下5分領先，罕見推出捕手蘇克利試圖收尾，蘇克利1局都投不完就又失2分，逼得光芒推出「正職」投手收爛攤子。過往領先時絕不派野手投球的不成文規定，和何時該「放棄」比賽的爭議，在現代保護牛棚為上的新觀念下，似乎都漸漸被妥協。