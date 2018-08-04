被封史上最貴代跑 林智勝：我有Turbo

林智勝（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林智勝前天單場狂敲4安，距離生涯1500安只差3支。

在前天賽前，林智勝下半季出賽7場僅敲2安，打擊狀況不佳，前天是他下半季第3次先發，卻繼2016年6月3日後再次演出單場4安，他開心之餘仍難掩小遺憾，「我一共打6次，扣掉被三振那次，其實應該可以5安的。」

林智勝最近印象最深刻的比賽，是7月31日在桃園對桃猿，9局上彭政閔安打上壘後由他代跑，趁詹子賢安打與守備失誤跑回第7分，9局下直接接替彭政閔守一壘，網友因為他月薪高達120萬元，封他「史上最貴的代跑」。

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前天單場4安 生涯1497支

林智勝指出，雖然只是擔任代跑，回本壘與隊友擊掌時，還是覺得開心，因為棒球是一個團隊，代跑也是可以有貢獻，得知球迷給的封號，他不禁笑說：「我是跑車，120萬的Turbo跑車！」

林智勝生涯安打累計1497支，即將成為中職生涯1500安第5人，他表示，今年沒能趕上開季，到5月底才上一軍，從季初就沒想過這項紀錄，現在既然很接近，只要有上場就儘量把握機會。

日前媒體報導，林智勝今年可能再為布里斯本俠盜效力，他表示，今年調整受到去年季後去澳洲打球影響，目前尚未決定，先專心打好下半季，把該做的工作做好，屆時再看身體狀況，家人應該會比較反對。