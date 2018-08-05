不只自我安慰 陳傑憲一棒成英雄

獅隊陳傑憲（中）敲出生涯首支再見安打，送給桃猿4連敗。（記者黃志源攝）

陳傑憲擊出再見安打，獲選單場MVP。（記者黃志源攝）

陳傑憲（前）獲選單場MVP，擁抱總教練黃甘霖（後）表示感謝。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕昨役7局下揮出雙殺打後，獅隊開路先鋒陳傑憲整理情緒，安撫自己：「前面打不好沒關係，應該有機會擊出再見安打吧！」結果變成神預言，悶了4打席後，9局下擊出生涯首次再見安打，領軍3：2贏得2連勝，猿隊4連敗追平本季最長。

前面4支0 最後敲再見安

陳傑憲打擊感覺不差，偏偏運氣不理想，落點不佳，前4打席都空手而返，第7局想建功卻雙殺更是自責。他想起剛開季時，曾對打擊教練劉育辰說，是否因為打第1棒，總是沒有再見安打的機會，沒想到昨晚自我安慰的話語成真，最後有了好結果。

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「當英雄其實就是個機會，若沒有隊友先製造上壘，不會有我的安打，也感謝投手群壓低失分，我才有機會攻下勝利打點。」陳傑憲說，起初沒想到9局下能輪到他打擊，在關鍵安打前，總教練「蔗總」黃甘霖對他說了「英雄命」，希望他笑一個，於是他笑著回話：「相信我，我可以當英雄的！」

陳傑憲自認情緒起伏較大，感謝教練和隊友適時給予鼓勵；蔗總當然也清楚他總會陷入自責情緒，「我希望他調整一下心情，跟他說笑一下、笑兩下之後，運氣會好轉，等一下就會再見安打，果然就是再見安。」

郭阜林第16轟 追平比數

獅隊功臣還有郭阜林，雖守備失誤1次，但8局下揮出追成2平的陽春砲，至為重要，本季16轟也追平掛傷號的隊友蘇智傑並列第2，僅次於19轟的兄弟張志豪。

江辰晏6局失2分的優質先發也很關鍵，無關勝敗，蔗總仍豎起大拇指：「辰晏今年表現一直很好，只是運氣較差，不過球隊贏球了，我想他應該也滿開心的。」獅隊刻意讓江辰晏嘗試拉長用球數，最後以個人單場新高的114球作收。

郭阜林陽春砲追平比數。（記者黃志源攝）