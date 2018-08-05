百轟百盜千安 陳鏞基放眼明年

獅隊陳鏞基盼明年一舉達成生涯百轟、百盜、千安3項里程碑。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊主將陳鏞基前晚敲出本季第10轟，連4季全壘打產量都達雙位數，生涯也推進到89轟，另有83次盜壘成功、819支安打，他希望明年能一舉達成百轟、百盜、千安里程碑。

在中職打了8季，陳鏞基比以前更懂得享受比賽，但每年仍會設定目標，在全壘打部分，今年就設15支以上，先拚這門檻，若能突破前年創新高的20轟當然更好。

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不過，全壘打畢竟可遇不可求，陳鏞基本季想衝生涯百轟有難度，他說：「順其自然就好，今年達不到，明年還有機會；我也想挑戰百盜，但仍會視場上狀況，畢竟現在算中心棒次，以球隊作戰為優先，不會硬要拚個人成績。」

日前經旁人提醒，陳鏞基才發現自己已接近3大里程碑，「其實我最近才在想百轟、百盜和千安，也是個紀錄，而且球員生涯要打得久、每年固定出賽，才有機會達陣。」他說，今年還不敢想這些，自己是設定明年，希望3個一舉達成。

陳鏞基近年全壘打穩定輸出，年紀越長，長程砲火反而比剛返台時更猛。他說，以前在美職較要求確實擊球，屬於速度型、短程的選手，著重功能性作戰，回國這幾年調整揮棒角度，自然有所改變，開轟數量也較穩定。

陳鏞基10轟出爐後，獅隊是繼兄弟後第2支有3人至少10轟的球隊，全隊本季至今82轟仍居4隊之冠，86盜也最多。