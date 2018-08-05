暫別4割男 廖健富學著不看數字

桃猿廖健富打擊率跌破4成，昨從板凳出發，代打也未建功。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕進職棒後首個完整球季，廖健富展現超級新秀的能耐，只是，球員難免會低潮，他近日就有些力不從心。他表示，體能方面還好，最大問題應是太求表現，「也不是壓力，就是想幫助球隊，但最近一直沒辦法有好結果。」

廖健富本季長期位居「4割男」，上半季僅1場打擊率低於4成，短短1天就回升；第2次跌破4成是前晚3支0，打擊率下滑至3成97，昨對獅隊未先發，僅代打1打數掛零，再降至3成95。

請繼續往下閱讀...

近期狀況不穩，廖健富坦言遭遇今年最大低潮，可能是力求表現，忘記該有的部分，「比如要怎麼確實擊球、確實護送隊友，現在比較缺乏這些。」

因為表現太狂，廖健富被檢視的標準總是超水準的4成打擊率，他也知道大家期待很高，「可是自己打的分數已經算及格了，如果再想那些數字，忘了比賽的東西也不好。教練也說，別太看重數字，比賽中該怎麼做就怎麼做。」

廖健富9月底才要滿20歲，拚到8月才碰上低潮，已很不容易，他也說：「沒事啦！本來就會遇到。」他表示，這些本來就是必經過程，只是早晚而已，前輩說早點經歷也好，才知道怎麼面對，再爬起來。