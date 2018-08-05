羽球世錦賽》雙麟配收銅 台灣男雙史上最佳

「雙麟配」陳宏麟（右）／王齊麟（左）無緣決賽，但銅牌作收已是台灣男雙史上最佳。（美聯社）

獲60萬元國光獎金

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2018年世界羽球錦標賽台灣隊最後希望「雙麟配」陳宏麟／王齊麟，昨天在男雙4強戰面對世界排名第4的日本組合嘉村健士／園田啟悟，次局節奏被對方帶著走，終場以17：21、10：21吞敗，並列銅牌作收，這也是台灣史上首面世錦賽男雙獎牌，兩人將可獲頒60萬元國光獎金。

陳宏麟／王齊麟過去和嘉村健士／園田啟悟交手以1勝4負居劣勢，且苦吞對戰4連敗。昨首局雙麟配緊咬對手，無奈17平手後失誤較多，讓對手連下4分，首局拱手讓人。

換邊後，嘉村健士／園田啟悟開局就拉出6：2攻勢，雙麟配雖一度追至7：9，但隨後又被對手拉出一波7：0攻勢，勝負底定。

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比賽現場蔓延詭異氣氛，對中國來說，由於南京大屠殺的歷史，日本人很難是他們歡迎的對象，所以即使日本組合出現好球，球迷加油聲並不大，反而是中國球迷開始幫「雙麟配」打氣。

可望躋身世界前10

世界排名15的陳宏麟／王齊麟雖無緣決賽，但已創台灣男雙世錦賽最佳成績，也可獲9200積分，最新世界排名可望升至第10。嘉村健士／園田啟悟也寫隊史紀錄，成為首組闖進決賽的日本男雙。

嘉村健士（右）／園田啟悟（左）是日本首對闖進世錦賽冠軍戰的男雙組合。（美聯社）