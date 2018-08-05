百年紀錄！ 大谷價值連城雙響砲

大谷翔平單場雙響砲，成為貝比魯斯之後，大聯盟首位單季滿40局又至少10轟的球員。（法新社）

繳代表作 天使止4連敗

〔記者林宥辰／綜合報導〕雖然「投手」大谷翔平還要一段時間才能復出，不過「打者」大谷昨面對印地安人繳出生涯至今代表作，單場雙響砲、4支安打，也是他本季首度在客場開轟，幫助天使以7：4中止4連敗和作客印地安人主場10連敗。

大谷賽前客場首轟尚未出爐，昨前兩打席就砲轟先發投手克萊文傑，左、右外野各1轟，且右外野那轟達443呎（約135.02公尺）。大谷8局上還成功發動盜壘，幫助球隊延續攻勢並打下4分大局。

40局11轟 貝比後第1人

大谷單季11轟也締造歷史紀錄，成為自1919年貝比魯斯之後，大聯盟首位單季投滿40局又至少10轟的球員；大谷也是自2012年鈴木一朗之後，再次於大聯盟單場雙響的日籍球員。

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大谷本季11轟有4轟是印地安人貢獻，對戰打擊率高達6成43，打印地安人特別有心得。且大谷有4轟超過440呎，聯盟僅遊騎兵蓋洛、水手克魯茲比他多，足見其力量不輸聯盟其他重砲。

反方向超大轟 教頭傻眼

談到大谷首局的反方向全壘打，天使總教練索西亞也嘖嘖稱奇：「雖然看過大谷練打時把球打得老遠，但那球看得我們下巴都要掉下來。那座球場的左外野打過牆有難度，有點像芬威球場的綠色怪物，但還再深一些，要很強勁的擊球才能打出去，但大谷打得像是右打者拉打一樣。」

大谷本季對左投打擊率僅1成70，不若對右投2成94順手，但昨也從左投培瑞茲手中敲安。他說：「我試著不去想對方是左投或右投，但目前為止，我面對右投時確實打得較好。」