恰恰開轟4打點 40歲生日快樂

恰恰賽後被砸刮鬍泡，一旁的球迷和啦啦隊笑翻了。（記者廖耀東攝）

兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔生日前夕，球迷熱情湧進洲際球場，為他加油打氣。（記者廖耀東攝）

彭政閔單場4分打點，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

兄弟宰悍將 連3天獨走

〔記者徐正揚／台中報導〕6日才要邁入不惑之年的彭政閔，昨提前用全壘打慶祝40歲生日，1局下就轟出奠定勝基的3分彈，單場貢獻4分打點，帶領中信兄弟以10：2痛宰富邦悍將，近10戰拿7勝，連續3天獨居下半季戰績首位。

彭政閔日前左腳拉傷，2日在桃園賽後感覺更痛，教練團基於保險起見讓他休2天，昨重回先發還扛第4棒，面對連續8場交出優質先發的伍鐸，首打席就轟出3分彈，8局下再敲安讓兄弟得分站上2位數。

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好表現暖壽 許願200轟

在隊友兩度以刮鬍泡砸臉祝賀下，彭政閔用3年來首次單場4分打點外加單場MVP提前慶生。他表示，伍鐸是變化球很犀利的好投手，也許最近想幫助球隊頻繁出賽而有點疲累，「那球沒有失投，只是角度沒有那麼犀利。」

彭政閔認為，如果18歲算成年，40歲是很重要的階段，中間有許多曲折，有時跌跌撞撞，也發生過不愉快的事，希望更清楚、更了解人生，更有思考能力去判斷事情，生涯200轟一直是目標，只差11轟當然想繼續追求，希望今年打完有好成績，再談下一紙合約。

比賽打完3局上因雨暫停101分鐘後恢復，悍將派蔡明晉接替伍鐸，兄弟卻讓艾迪頓續投，他用98球分兩段吃完6局，雖挨7安僅失1分，拿下5連勝。總教練史耐德指出，當下曾想換投，但艾迪頓覺得狀況很好可以續投，投手教練也安排模擬投球協助維持身體熱度。

這場觀眾8133人，是兄弟下半季最高票房，也是兄弟本季週六主場票房新高。