「今天有盜壘嗎?」王家父子談心關鍵字

王威晨本季已累計31盜。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕王威晨前天單場跑出2次盜壘成功，本季累計31盜繼續獨走，成為中職3年來單季30盜第1人，他卻有著更遠大的目標：挑戰含兄弟象的隊史紀錄。

王威晨從小速度就不錯，對盜壘很有信心，只要有機會、戰況允許、教練授意，他就會跑，上半季結束發現盜壘數遙遙領先，萌生挑戰盜壘王的野心，不僅要朝單季40盜努力，更想挑戰隊史單季盜壘紀錄。

王威晨不諱言，隨著盜壘次數增加，每次上壘就被嚴加看管，至少會被牽制3次，也開始感受到伴隨挑戰紀錄而來的壓力，但他懂得如何面對進而克服，「從進職棒那天，我就有壓力，因為我爸是王光輝啊！」

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王威晨透露，父親一直很關心他，若沒時間看轉播，賽後一定聯絡他，今年他的盜壘成績不錯，下半季的互動稍微有點不同，「以前他只問我，狀況怎麼樣啊，從下半季開始，他會多加一句，今天有盜壘嗎？」

統一獅總教練黃甘霖日前公開鼓勵王威晨多盜壘，用速度去壓迫對手，不僅看好他今年40盜沒問題，還期盼他能超越本土球員單季最多盜壘56次的「甘蔗障礙」。

王威晨本季出賽74場跑出31盜，兄弟下半季還剩47場，中職9年來單季40盜第1人幾乎唾手可得，超越2009年王勝偉42盜的難度也不高，以他的平均產能推算，到球季結束可望再添18盜，以單季49盜改寫林易增1992年寫下的隊史紀錄47次。

【中信兄弟（含兄弟象）單季盜壘紀錄】

次數 年度 球員

47 1992 林易增

42 2009 王勝偉

41 1993 林易增

33 1994 林易增

2011 張正偉

32 2001 馮勝賢

2002 陳致遠

31 2003 陳致遠

*2018 王威晨

*持續中