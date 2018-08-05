00-44-99 中職總ㄟ的特殊喜「號」

林百亨（資料照）

馮喬許（資料照）

悍將總教練陳連宏是中職史上背號數字最大的教頭。

（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦悍將總教練「鑼總」陳連宏身穿99號球衣，成為中職史上背號數字最大的總教練，他說，原本想選之前在統一穿的87號，但今年來富邦已有人穿，就挑99號，沒有特別意思。

鑼總99號 史上最大數字

過去中職球衣背號數字最大的總教練，為2006年中信鯨李來發的92號，若算代總教練，則是2008年La new熊呂明賜的97號，如今雙雙被鑼總「超越」，至於最小號為2014、15年義大犀牛美籍教頭馮喬許，當時他穿「00」號球衣。

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「44」在華人世界被視為不吉利數字，歷年中職本土球員和教練很少人穿。不過，兄弟象創隊元老林百亨，選手生涯和2000、01年執教兄弟都穿44號，百無禁忌，也是中職史上教頭唯一一例。

歷任73教頭 土洋2比1

細數歷年中職教頭總共73人，其中48名本土教頭，13人為短暫代理，外籍教頭有25人，代理佔8人；率隊奪冠本土教頭有11人，包括陳連宏、葉君璋、劉榮華和洪一中，外籍冠軍教頭有3人，最近一次是1996年統一獅日籍教頭大石彌太郎，當年領軍完成二連霸。

值得一提的是，1994至96年大石執教獅隊3年，帶隊拿到170勝，至今仍是最多勝的外籍教頭，勝率0.605在中職帶隊超過40場的49名土洋教頭之中高居第一。

中職教頭數據