同志運動會開幕 我國旗巴黎飛揚

前游泳國手唐聖捷（左）在400公尺自由式一舉摘金。（取自唐聖捷臉書）

〔記者粘藐云／台北—巴黎電話採訪報導〕第10屆同志運動會在巴黎登場，今年共有91國、10317人參與，這次台灣則有18名選手參賽，開幕典禮上，選手們揮舞著國旗和彩虹鯨魚旗幟進場。

第1屆同志運動會在1982年於舊金山舉行，宗旨為對抗體育活動中的恐同心態，接下來每4年舉辦一次。今年同志運動會開幕式在巴黎尚布恩體育場（Stade Jean Bouin）登場，台灣隊帶著國旗進場，還有寫著「台灣，第1個婚姻平權合法的亞洲國家」的旗幟。

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多國選手 揮我國旗相挺

今年的同志運動會，原本台灣可用「台灣隊」出賽，但卻臨時生變，又得改成「中華台北」，最後經協商，我國將以「台北」參賽；包括美國、加拿大、法國與澳洲等國外選手耳聞我國被改名一事，特別向台灣隊成員索取台灣國旗，在遊行時揮舞力挺。

巴黎同志運動會開幕典禮上，台灣選手揮舞著國旗和彩虹鯨魚旗幟進場。（歐新社）

唐聖捷泳金 我獎牌開張

前游泳國手唐聖捷在這次的同志運動會中參與400公尺自由式、100公尺混合式還有50公尺自由式，昨他在400公尺自由式一舉摘金，他坦言有一陣子沒比賽了，再次站上跳台有點緊張，但很期待比賽心跳加速的感覺，真的很棒。

「很高興為台灣在巴黎同志運動會拿下第1面金牌，除了拿金牌的喜悅外，最開心、感動的還是自己能有機會讓世界看到台灣。」唐聖捷開玩笑地說，游400自其實非常累，游到100公尺就後悔為什麼要報名這項，但其實400自是他在選手時期最擅長且破過全國紀錄的項目。