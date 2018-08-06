健身博覽會 推廣正確觀念

AFAA APEX台灣健身博覽會上週末在台大體育館登場。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕2018年AFAA APEX台灣健身博覽會上週末在台大體育館登場，吸引不少健身愛好者前來共襄盛舉，AFAA APEX日籍社長奧村辰平希望藉由博覽會的舉辦，使全台健身風氣更加興盛。

AFAA APEX為慶祝成立20週年，有別於過去僅推出課程活動，特地舉辦台灣史無前例的博覽會，讓大家能從飲食、器材及裝備等，了解健身的相關知識。

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這次博覽會廣邀各國具健身證照的教練，於4、5日2天共進行18種各式專業課程，讓民眾透過專業課程，習得正確又不傷身的健身方式，安心提升身體狀況。

年僅30歲奧村辰平過去熱愛游泳、棒球等運動，直到高中遠赴澳洲唸書，才發現當地健身風氣頗盛，自己便一頭栽進健身世界。

AFAA APEX日籍社長奧村辰平。（記者林岳甫攝）

奧村辰平年紀輕輕就成為社長，但身上並沒有一絲傲氣存在，反而十分親切、積極向民眾推廣健身。

健身專業度 我名列前茅

台灣在奧村辰平眼中屬健身王國，他透露，目前台灣約有2500位具專業執照的教練，健身專業程度在全世界是名列前茅。他期待透過博覽會舉辦，能提升台灣健身普及率，朝成為全民運動的目標邁進。