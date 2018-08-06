獅連3贏 施子謙「10勝聽牌」

高國慶4局下2分打點，拿下勝利打點。（記者黃志源攝）

10勝土投 統一獅拿下3連勝，桃猿則苦吞5連敗。（記者黃志源攝）

可望寫3年來紀錄 施子謙可望成為2015年後，首位單季10勝土投。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕繼6月24日摘下本季第8勝後，獅隊勝投王施子謙下半季總算開胡，昨對桃猿6局僅挨4安、失1分，領軍3：1贏得3連勝，距3年來首位單季10勝本土投手，只差一步。

昨役開局就在雨中進行，施子謙坦言起初手感不佳，首局就被猿隊以1安、2保送攻佔滿壘，最後飆出三振解圍，雖單局用了29球，仍力保不失分，他歸功捕手陳重羽配球奏效，才能化解危機。

猿隊近況疲軟，僅4局上靠昨返一軍的詹智堯安打取得1分，施子謙以6局、104球收工，三振和保送各4次；4局下還有高國慶帶有2分打點的二壘打助威，攻下勝利打點，並趁猿隊一壘手陳俊秀傳球失誤，跑回第3分。

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等了近1個半月，施子謙第9勝終於到手，獅隊總教練黃甘霖說，其實上一場也投得很好（對猿6.2局3自責分），只是運氣較差，昨晚也遭遇亂流，但心理素質夠好，有危機都能設法解決，「突破自己的心理素質，就是他今年最大進步。」

施子謙說，盡量將傷害減到最低，自然會有好成績，「我不會怕被打，就是勇敢跟打者對決，因為投出太多四壞球反而會造成自己負擔，遇到危機就盡量別讓下個打者上壘，畢竟投手不可能不會失分。」昨雖有4保送，但他認為只是對戰打者的策略所致。

10勝聽牌，施子謙說，說沒壓力是騙人的，就從練習或其他地方去釋放這些壓力，「慢慢來吧，像下半季剛開始心裡有點急，表現沒那麼好，經過1、2場就比較好。」

猿吞2年來最長5連敗

猿隊慘吞2年來最長5連敗，賽後閉門開會檢討，多名主將也要拚回歸，因膝傷休兵的守護神陳禹勳，昨進行第3次牛棚練投，狀況不錯，預定明投復健賽；降二軍調整的主砲林泓育已隨隊練習，最快週三重返一軍出賽。