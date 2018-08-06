獅「土投雙護法」爭氣 從「心」升級

江辰晏今年進步最多的是控球。（記者黃志源攝）

昔日同窗扮「左右護法」

施子謙目前以9勝穩居本土勝投王。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕昔日西苑中學同窗江辰晏、施子謙，本季是獅隊倚重的本土先發「左右護法」，心理素質都是兩人出色表現的關鍵。

施子謙今年因狀況調整較慢，4月初才上一軍，卻能一路搶勝，上半季就進帳8勝，穩居本土勝投王。獅隊教頭黃甘霖指出，施子謙球速不算很快，但變化球犀利且球路多，打者不好攻擊。

不過，讓蔗總驚呼「超乎預期」的並非實力，他說：「其實原本最擔心心理素質，因為他還年輕，總需要時間心理建設，但真的比我當初想得更好。」

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施子謙穩居本土勝投王

施子謙可望成為2015年後，首位單季10勝土投，蔗總也期待：「本土投手已經好久沒人拿10勝。」蔗總說，施子謙心理夠強、危機控管能力好，有狀況時很快就能調適，這很重要。

江辰晏本季已出賽11場（9先發），雖只有4勝1敗，但防禦率僅2.35，也令蔗總讚賞。江辰晏說，今年進步最多的是控球，主要是秋訓、春訓練得不錯，特別加強進壘位置，更重要的是去年在冬盟磨練，幫助很大。

江辰晏控球變更穩

投出最穩定一季，江辰晏心理升級也是關鍵，7月28日對桃猿曾出現6次四壞保送，但投5.1局仍能不失分，他說，以前可能會放棄或逃避，現在想法已改變，畢竟先發投手不可能不失分。

兩位同窗總會彼此鼓勵，江辰晏笑說：「子謙高中就很強啦，我們現在也會討論投球狀況，互相提醒。」