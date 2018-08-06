林煜清「慢工」出細活 暌違3年先發勝

悍將先發投手林煜清投5局只失1分，率隊力挫前東家中信兄弟，暌違3年多後再次拿到先發勝。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林煜清用74球投5局挨3安、失1分非自責，率富邦悍將以5：2力挫前東家中信兄弟，暌違3年多後再次拿到先發勝，林益全同場達成生涯800分打點，陳連宏接任總教練的第1週，帶領悍將打出3勝2敗的好氣勢。

沒球速乾脆多用變化球

林煜清雖然每局都讓打者上壘，只在2局下因守備發生2次失誤丟1分，他指出，第2局腳就有點拉到，既然速度投不出來（最快136公里），乾脆就更慢，用更多變化破壞打者節奏，這場隊友幫很多忙，打擊與守備都很捧場，勝利是隊友帶給他的。

5局下，兄弟王威晨敲一壘安打後盜二壘失敗，中斷連續9次盜壘成功，盜壘數停留在31次。

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林煜清前次先發勝是2015年4月23日在台南對統一獅，投7局挨3安失2分，他記得很清楚，因為那年受傷致使出賽場次大減，整季就只有這一勝，雖然球速還沒回到最好，但回任先發一直是他的目標，也是最大的動力，只要還能上場就盡最大努力幫助球隊。

總教練陳連宏表示，林煜清這場投得相當好，有這樣的表現當然繼續留在先發輪值，這週5戰能拿3勝，關鍵在於球員都展現贏球的企圖心，是整個團隊在場上比賽。

800分打點 林益全第5人

林益全於6局上轟出陽春彈，成為中職生涯800分打點第5人，他表示，感謝進職棒10年來帶過他的教練們，願意給他這麼多出賽機會，只要身體健康、穩定出賽，挑戰更高目標一定有機會，對他最重要的是球隊多贏幾場，每年都能打季後賽。