延1天回主場登板 殷仔明捕雀

陳偉殷（資料照，今日美國）

球團善用主場殺手優勢

〔記者林宥辰／綜合報導〕「我們不想試著解釋它，但或許會試著善用它。」馬林魚隊總教練馬丁利所說的「它」，指的是陳偉殷今年的「主場王」現象，主、客場判若兩人的陳偉殷，成為媒體討論焦點。馬林魚教練團「從善如流」，昨宣布將陳偉殷原本先發日程往後推一日，避開今客場對費城人，改成台灣時間明天早上7點，主場迎戰紅雀隊。

陳偉殷今年主場防禦率僅2.18、客場則是10.27，若單比主場防禦率，陳偉殷排名聯盟第8，還勝過費城人阿里耶塔、國民薛哲和道奇克蕭3位拿過塞揚獎的強投。

請繼續往下閱讀...

不過，作客的陳偉殷成績就完全不同，今年他唯一客場勝是對老東家金鶯，嚴格說來也是過往主場，邁阿密先驅報將陳偉殷今年主客場差異、星期四（美國時間）球隊老是輸球，並稱馬林魚今年兩大「不思議」。

這樣的差異，陳偉殷本人、投手教練尼耶維斯都還沒找出原因，陳偉殷接受美媒採訪時透露，他嘗試將家裡的枕頭帶到客場時住的飯店、甚至妻子隨隊出征為他煮菜，但他認為這些都不是主因，「也許是這些小差異，但我不認為這是理由。我和投手教練反覆看比賽影片，我們都認為主、客場的我，看起來就是同一個投手。」

曾自帶枕頭到客場出征

單季最慘的客場防禦率，是2006年效力紅雀的穆德投出的10.93，若數據不變動，陳偉殷目前暫時排在第5差。不過，陳偉殷過往並非主客場差異如此大的投手，今年以前客場戰績仍有29勝28敗。陳偉殷說：「金鶯時期並沒有遇到這樣的問題，當時甚至客場有時還投得比較好。」

週四馬林魚作客勇士因雨延賽，給了馬丁利調整先發輪值的空間，今天先發投手改成史崔利，陳偉殷避開客場比賽，明天將迎戰紅雀。馬丁利說：「雖然沒辦法解釋，但沒有理由違背這種狀況。」