世錦賽》瑪琳3后加身 史上第一人

瑪琳世界排名可望回升至前五。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕2018中國南京羽球世錦賽昨畫下句點，男、女單金牌都刻下歷史新頁，日本名將桃田賢斗在決賽以21：11、21：13擊敗地主石宇奇，成為賽史首位日本男單冠軍，西班牙女將瑪琳則以21：19、21：10扳倒印度辛度，摘下生涯第3金，榮膺女單史上第一人。

桃田賢斗拿下男單冠軍，寫下日本歷史新頁。（法新社）

一度涉賭遭禁賽 瑪琳三度女單封后，喜極而泣咬金牌。（歐新社）

桃田賢斗摘日本首金

桃田賢斗里約奧運前夕遭爆進出非法賭博場所，被日本國家隊禁賽，直到去年5月才解除球監復出，喪失世界排名的他，從「零」開始，參加最小型賽事累積積分，他也證明自己身手依舊，排名從百名外，晉身到世界冠軍。

昨以直落2擊敗世界第3的石宇奇，桃田賢斗寫下日本歷史新頁，但他態度謙虛表示，成功並非屬於他一人，把奪金歸功給身邊前輩，他要一一向他們道謝。

女單方面，瑪琳恢復到2前年奧運身手，也複製當時決賽結果，力克辛度，瑪琳繼2014年、15年後，三度封后，締造新猷，這是過去中國金花也達不到的成就。

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世錦賽3金、奧運1金以及歐錦賽4金，瑪琳國際賽戰績輝煌，但繼2016年里約奧運後，她受傷勢困擾，表現起伏較大，此次一舉奪金，頒獎典禮時奏起西班牙國歌，看著國旗飄揚的瑪琳激動得熱淚盈眶。

瑪琳透露，她為了世錦賽準備很久，能夠奪金感到非常開心，也很感謝團隊的努力；她將獲13000積分，最新世界排名可望從第8升到前5。世錦賽明年將於瑞士巴賽爾舉行。