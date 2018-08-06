亞洲U18男籃》殺出長人陣 逆轉印度首勝

陳范柏彥（右）無懼印度對手身高優勢，一路苦戰逆轉勝。 （取自FIBA官網）

末節急起直追 林彥廷（左）灌下17分。（取自FIBA官網）

隊史交手3次全勝

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2018年亞洲U18青年籃球錦標賽昨於泰國點燃戰火，台灣首戰碰上印度長人陣陷入苦戰，全場最多落後達12分，所幸末節中段及時甦醒、急起直追，終場83：80險勝。

印度陣中擁有5名200公分以上的長人，台灣賽前擬定策略以快制高，無奈三分球失準，上半場19投僅1中，開賽拉出8：2的小高潮後，就一路挨打，印度全場搶下53記籃板球，壓過台灣的39個，讓台灣的快速反擊戰略，完全施展不開。

功臣陳范柏彥、林彥廷

各灌17分

台灣U18隊史與印度交手3次，全都獲勝，此戰在末節才驚險翻盤，林勵和林彥廷找回三分手感，拉出14：2的攻勢，扭轉戰局。總計，台灣第4節三分球10投5中，前3節則是33投6中，形成極大的落差，外線復甦成為保命丹。

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台灣禁區主力陳范柏彥無懼對方身高壓迫，攻下17分、15籃板；林彥廷同樣挹注17分，外加5助攻，是此戰表現最佳的台將。

台灣隊上屆拿下5勝3敗，以第6名作收。今年捲土重來，本屆與印度、敘利亞和南韓同組，分組第一名將可直接晉級8強，二、三名則要打8強資格賽。台灣今晚6點45分將出戰敘利亞，尋求2連勝。