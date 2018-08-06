英國女子公開賽》姚宣榆推進日抓6鳥 和盧曉晴並列第9

高球好手姚宣榆。（取自臉書）

〔記者趙新天／綜合報導〕英國女子公開賽第3回合泰國女將波南儂昨天保住了領先地位，目前總計203桿，最後決戰將挑戰大賽冠軍。台灣女將盧曉晴和姚宣榆目前同以209桿並列第9。

英國女子公開賽第3回合推進日，台灣名將盧曉晴前7洞還有兩隻小鳥進帳，還能維持在前4名內，但接下來10洞都沒再進帳，5桿長洞的第11洞吞柏忌，第17洞又失手挨了雙柏忌，影響了她的排名，靠最後1洞博蒂收尾，才以73桿完賽，回到並列第9。

盧曉晴表示，這回合推桿依舊出色，大致上打得還可以，只有第17洞那個失誤造成雙柏忌比較可惜。打完3回合落後6桿，最後1回合她會試著打得積極一點，開球儘量避開沙坑。

請繼續往下閱讀...

推進日表現較好的是姚宣榆，她在前17洞抓了6隻小鳥，可惜最後1洞吞柏忌，67桿作收，排名上升到10名之內。她說：「打到第3回合已經可以適應這裡的果嶺，推桿路線的判讀比較看得清楚，這回合就是靠推桿才能打出滿意的桿數。」

另一位台灣女將徐薇淩，這回合在第4洞下沙吞了柏忌，第5洞又3推，連兩洞掉桿數，直到第15洞才賺進唯一的柏忌，73桿完賽，目前以216桿並列34名。

領先群態勢在第3回合是眾人追逐波南儂的局面，包括英格蘭的G.霍兒、日本的比嘉真美子和澳洲的李旻姬，都追得很近，不過波南儂前11洞打下4個博蒂，穩定維持領先。雖然她在第12洞吞下柏忌，但最後6洞都能力保不失，仍以1桿之差領先G.霍兒。

值得注意的是南韓柳蕭然，第3回合前4洞她雖挨了兩個柏忌，但接下來連抓4鳥，後9洞再賺3桿，排名節節上升，最終以67桿完賽，總計205桿躍居第3，也是第4回合爭冠的可能人物之一。