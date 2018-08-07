兄弟「出頭」二軍戰力是「活血」

暌違3年重回一軍的陳偉漢，出賽16場敲20安、得14分、打擊率3成85。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕上半季只拿20勝的中信兄弟，下半季才打17場就拿到10勝，還一度打出4隊最長的4連勝。除了李振昌加盟帶來的安定感，陸續從二軍升上來的陳偉漢、張志強、官大元、邱品睿都有出色表現，也是關鍵之一。

陳偉漢下半季最大驚奇

相隔3年重新升上一軍的陳偉漢，堪稱兄弟下半季最大驚奇，出賽16場敲20安、得14分、打擊率3成85、打點6分，都是生涯單季新高，鎮守游擊也屢有美技。他不諱言，剛上來時沒想過能待多久，只希望把握每次上場機會，很珍惜被球隊需要的感覺。

經過70場出賽、167個打席，陳偉漢生涯首轟仍未出現，但他順其自然不會強求。他表示，二軍總教練林威助一直灌輸他觀念，要懂得把優點放大，他的角色就是助攻，想辦法上壘、得分幫助球隊。

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官大元防禦率3.21

近3年最佳

官大元自6月初上一軍後，貢獻1勝1救援3中繼，防禦率3.21是近3年最佳，對牛棚發揮穩定作用。他認為，從上半季季末以來，球隊的贏球企圖沒有改變，最大不同是李振昌加入，或許下半季各方面逐漸到位，展現該有的競爭力，這是團隊努力的結果。

官大元表示，隨隊赴美春訓返台後，自認狀況還不到能在一軍比賽，自請先留在二軍調整，二軍總教練林威助也給資深球員很大的自主空間，讓他確定準備好了才上一軍。