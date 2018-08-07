猿遇撞牆期 冠軍勁旅「累了」

球評潘忠韋指出，猿隊遇到撞牆期，年輕球員如林立、廖健富（見圖）等，臨場狀況就會受影響。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕相較中信兄弟下半季崛起、統一獅保持競爭力，去年勇奪金冠軍、今年上半季奪台灣大賽門票的桃猿，上週迎戰中信、統一，卻一勝難求。2年來首度單週全敗，7月27日還領先2場勝差，目前已落後榜首中信2場，對這支冠軍勁旅來說實屬罕見。

上週5戰 就有13次失誤

攤開上週帳面數據，桃猿前2戰就各發生5次失誤、5戰合計13次失誤，略顯偏多；打擊方面，不少主將受傷或陷低潮，上週得點圈打擊率僅2成05，錯失不少打擊機會。

尤其廖健富在猿隊5連敗中、16打數僅2安1打點，打擊率也從4成04跌至3成89，猿隊差這一棒，影響甚鉅。

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球評潘忠韋認為，開季至今，猿隊全隊身體、心理上多少都遇到撞牆期，「猿隊2月時就有交流賽，且強度就不低，算是提早開季的感覺，季初他們能在最短時間適應比賽，但經過半個球季，疲勞期也來得早。」

潘忠韋說，提早進入狀況的代價就是疲勞來得快，尤其比賽強度高，年輕、經驗較少的球員，如林立、廖健富，臨場狀況就會受影響。

主將受傷或低潮 落難原因

潘忠韋認為，以猿隊的經驗，下半季應該能調回正軌，也要看二軍是否能有球員適時頂上，讓主力球員喘口氣。至於上週5連敗，潘忠韋點出守備是一大關鍵，「守備基本上關鍵是身體能力，一旦身體疲勞，多少會有影響。上週不少失誤都間接拖累到投手，統一、中信牛棚又都能有效壓制，一來一往就造成上週的結果。」