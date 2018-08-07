女壘世錦賽》台灣隊拚晉級 最後2戰不能輸

在日台僑組團到場加油。 （駐日特派員林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕台灣女壘隊出征日本千葉女壘世錦賽，昨天對荷蘭隊7局下發生再見失誤，以5：6輸掉比賽，目前戰績2勝3敗，在分組8隊中，和荷蘭、菲律賓並列第4，現場觀戰的壘球協會秘書長張家興賽後表示，剩下今、明兩天對菲律賓、墨西哥，這兩場都一定要贏，才有晉級8強機會。

台荷戰6局上，賴孟婷（右）擊出二壘安打。 （駐日特派員林翠儀攝）

台荷戰6局上，台灣隊賴孟婷先擊出二壘安打，李思詩在一、三壘有人狀況下，適時擊出高飛犧牲打，敲進1分打點領先，但6局下荷蘭隊又再次追平，雙方5：5鏖戰到7局。 7局上台灣隊一度進佔得點圈，但沒能得分，7局下就遭遇危機，一、三壘有人狀況下，荷蘭隊打者擊出二壘方向強勁滾地球，造成台灣隊失誤，以1分飲恨。

張家興表示，此戰前半段還領先，但投手壓制力不夠，第二任投手邱安汝危機沒有處理好，7局下荷蘭2出局後，擊出強勁滾地球，但二壘手並沒有守下，以失誤收場，非常可惜。張家興表示，同組就有6隊實力都差不多，台灣隊連兩天都輸1分，現在是背水一戰了。

請繼續往下閱讀...

台灣隊出征世錦賽，在日台僑組團天天到場加油，長期支持女壘的瑞士銀行也組了大鼓啦啦隊，飛到日本為台灣女將加油，和台灣頗有情誼的千葉縣銚子市，更由當地高中生為台灣啦啦隊設計綠色服裝，駐日代表僑務組秘書文君妃也到場慰勞。