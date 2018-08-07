紅襪情緣！ 馬丁尼茲19歲芬威慶生

紅襪強打馬丁尼茲昨9局下打出2分打點安打。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕馬丁尼茲（J.D. Martinez）昨9局下打出2分打點安打，是紅襪能打進延長賽並擊敗洋基的關鍵之一。和紅襪曾有特殊緣份的馬丁尼茲，今年加盟後如魚得水，不但打出生涯年，也幫助紅襪戰績一路領先。

紅襪馬丁尼茲（左）12年前在芬威球場度過19歲生日。（取自Mayrabaz IG）

古巴裔的馬丁尼茲在邁阿密出生、長大，1986年高中畢業時，在大聯盟選秀會第36輪、108順位被雙城選上，但他選擇就讀諾瓦東南大學，也在這一年的8月，馬丁尼茲在紅襪芬威球場度過19歲生日，昨比賽轉播多次秀出他在芬威球場慶生的照片。

馬丁尼茲屬於大器晚成的球員，2009年再被太空人在第20輪、611順位挑走，2011年7月成為第1個諾瓦東南大學出身的大聯盟球員，但2013年季後被太空人釋出。

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2014年馬丁尼茲和老虎簽下小聯盟合約，成為職棒生涯轉捩點，4月底被叫上大聯盟後，27歲的他終於在大聯盟站穩腳步。

今年加盟 打擊居雙冠王

去年馬丁尼茲打出45支全壘打和104分打點都創下生涯新高，今年2月和紅襪簽下5年1.1億美元（約34億台幣）合約，打擊表現再度升級，目前33支全壘打和印地安人拉米瑞茲並列大聯盟第1，93分打點更是單獨領先，打擊率0.324排名第4，3項成績都可望改寫個人紀錄，也是紅襪戰績領先全大聯盟的主力打者。