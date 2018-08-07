大聯盟「浪人」 掙得一片天

傑克森（法新社）

記者林宥辰╱專題報導

德瑞克（資料照，美聯社）

查維茲（資料照，法新社）

大聯盟討生活不易，大、小聯盟系統龐大，能夠長時間效力大聯盟球隊的球員，絕對都是頂尖，但也有不少「職棒浪人」，雖然生涯顛沛流離、比一般球員辛苦，但總能掙得一席之地、證明自己存在價值。

柯隆（資料照，法新社）

集滿30隊勝投 柯隆老當益壯

45歲老投手柯隆，1997年初登大聯盟，今年是第21個球季，在這段漫長歲月裡，柯隆也遊走過12隊。

柯隆堪稱大聯盟長青樹，2005年效力天使隊時獲得美聯塞揚獎，去年對響尾蛇奪勝，成為史上第18位對大聯盟30隊都拿過勝投的選手。柯隆今年季初和遊騎兵隊簽下小聯盟合約，後來拚回大聯盟，累計已奪245勝，成為多明尼加最多勝投手。

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生涯遊走13隊 傑克森拿百勝

百勝投手不少，但能遊走13隊達成里程碑恐怕沒幾個。提到棒球浪人，不能不提傑克森，他生涯效力過13隊、和已退休的後援投手多泰爾並列史上最多，今年傑克森6月又遭國民隊釋出，輾轉來到運動家隊，現在卻成為力挺運動家拚外卡的先發戰力。

傑克森7月底對藍鳥勝投，生涯第16季累計第100勝。傑克森感謝妻子支持與陪伴：「這是很特別的過程，我擁有這樣的生涯，以前從沒想過能在大聯盟拿百勝。」

單季效力5隊 德瑞克寫新猷

生涯出賽117場、防禦率4.96，雙城德瑞克的成績帳面上看起來是位堪用的後援投手。不過，今年德瑞克意外創下大聯盟紀錄，他先後因被讓渡釀酒人、印地安人、天使、藍鳥和雙城，成為大聯盟史上首位單季效力過5支球隊的球員。

德瑞克說，雖然妻子還是喜歡安定一點的生活，但能被球隊需要的感覺總是不錯，今年對他來說唯一較難適應的，是等待讓渡時期不能上場、且不知自己下一站將落腳何方，「這感覺很像是小時候看著其他朋友在外面玩耍，而我不能出去玩。」

11季待過9隊 查維茲當救火隊

對不少有實力的後援投手來說，每隔幾季就換東家可說司空見慣，但對查維茲來說，轉隊、搬家已成了家常便飯，連同今年7月從遊騎兵被交易到小熊，生涯11季已效力過9支隊伍。

查維茲的妻子在美國西岸碼頭工作，2人有3個孩子，每次轉隊時搬家、適應新生活，對一家人來說都是考驗。查維茲樂觀地說：「準備好背包，和妻子說我們又要去哪個城市，帶著孩子享受旅程，我們只能去擁抱這樣的生活。」