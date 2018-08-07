FIFA、亞足聯

將參與視訊會議

〔記者廖聿偉／台北報導〕足協正、副理事長各擁派系，各自召開會員大會，導致理事長改選已延宕半年。在國際足球總會（FIFA）介入調解後，昨有了重大突破，第11屆第16次理監事聯席會議確定於下週二下午4點舉行，屆時FIFA、亞足聯也會參與視訊會議，期盼能盡快成立選務小組，完成改選。

體育署長高俊雄上任時曾表示，有信心在8月15日前完成足協改選，如今確定跳票。體育署競技組副組長藍坤田則表示，體育署盡力協調化解雙方歧見，也迫切推動改選，但仍須尊重FIFA規定，目前已敲定會議日程，雙方也都承諾出席，體育署樂觀其成。

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足協目前仍分裂成理事長林湧成的「挺林派」，與力挺台日關係協會會長邱義仁的「挺邱派」。足協近期兩度召開理監事會，都因會員出席人數不足延期，「挺邱派」則已組成新的選務小組，原定8月11日進行理監事改選，但並未得到FIFA認可。

龔元高副理事長強調，「我們願意給足協最後一次機會，但也提出兩個條件，第一，林湧成務必出席，第二是FIFA與亞足聯必須參與會議，期盼能讓改選盡速完成，不要再原地踏步，讓台灣足球空轉。」

足協之爭大突破 下週二討論改選