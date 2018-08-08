東京奧運》台灣隊超夯 日16城鎮搶接待

2018/08/08 06:00

（歐新社檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本籌辦2020東京奧運．帕運，為盡東道主之誼，出錢鼓勵地方擔任「接待城」（Host town），廣邀各國運動選手到地方進行體育與文化交流。2016年開始登記之後，台灣成為搶手貨，目前已有16個城鎮登記邀請台灣隊，僅次於法國的17個，排名第2。邀請美國的城鎮有14個，中國則僅有5個。

（路透檔案照）

接待中國隊 僅5城鎮登記

擔任「接待城」的城鎮，除了可做為運動員賽前移地訓練的地點，賽後還能與接待國進行深入交流，進而締結姊妹城市或友好城市關係。日本政府補助地方擔任「接待城」，希望藉由奧運的舉辦，將外國運動員及觀戰的來賓帶到全國各地，不但能促進彼此認識，也能活化地方觀光和經濟。

作為2020年奧運場館之一的東京新國立競技場正在重建。（法新社檔案照）

台日關係友好，尤其台灣在東北大地震時捐贈巨額善款，知名度也在日本各地大幅提升，至今年6月為止，登記擔任台灣隊「接待城」的城鎮共有16個，包括北海道士別市、名寄市；靜岡縣掛川市、御殿場市、靜岡市；山形縣山形市；青森縣弘前市；茨城縣潮來市、笠間市；愛媛縣；香川縣高松市；鹿兒島縣大崎町；兵庫縣明石市；岩手縣野田村；福島縣南相馬市、北塩原村。

福島縣全力復甦在地觀光產業。（路透檔案照）

其中，日本政府放寬岩手、福島和宮城3個東北大地震重災區登記門檻，可以「震災重建特別感謝接待城」接待想要感謝的國家，岩手及福島兩縣為感謝台灣在東北大地震時伸出援手已提出登記。

16個登記城鎮中搶到頭香的是北海道士別市，該市副市長相山佳則去年7月率團訪台拜會體育署，力邀我國備戰東奧舉重、鐵人三項等競賽的選手前往當地進行移地訓練。

岩手縣縣治所在地盛岡市的市景。（彭博檔案照）

上屆里約奧運台灣代表團人數雖然創下史上最多，但也才136人，其中選手為58人參加18個競技項目，若平均分配，16個接待城每個只能分到8.5人。反觀中國里約奧運團派出711人，其中有416名選手，但目前僅有5個城鎮登記接待，冷熱差別不言可喻。

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