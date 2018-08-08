蘇智傑「頭好」壯壯 首打席3分砲

獅蘇智傑傷後歸隊首戰首打席，就敲出3分彈。 （記者廖耀東攝）

「3獅」開轟 仍不敵兄弟

〔記者林宥辰／台中報導〕統一獅主砲蘇智傑昨歸隊首役重返第4棒，首打席就擊出3分砲，本季第17轟，帶動隊友陳傑憲、高國慶同場開轟，包辦全隊5分得分，但3轟仍不敵中信兄弟，以2分落敗。

甫歸隊就轟

新手父親感動多

蘇智傑的兒子日前剛出生，也讓他初嘗為人父滋味，今天將歡度人生第一個父親節，「生子後」重返戰場首戰就開轟，更讓他心情大好。蘇智傑說：「看到小孩出生很開心、很感動，接下來又是全新挑戰。」

蘇智傑下半季球運稍微欠佳，7月中才在澄清湖球場踩到球扭傷腳，二軍復健練球時又被棒子打到頭，差點延後歸隊日期，經過檢查後確認無礙，昨天歸隊就打滿全場，3支2，身體也OK，對獅隊是好消息，也讓亞運台灣隊鬆了一口氣，蘇智傑預計20日向台灣隊報到。

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蘇智傑前一場一軍出賽是7月15日，經過3週調養昨才傷癒復出，獅隊總教練黃甘霖賽前說，幸虧蘇智傑無大礙，「本來已經好了又被打到頭，幸好檢查之後沒有暈眩等症狀，二軍出賽狀況很好，打和跑都沒問題，因此讓他歸隊」。

蘇智傑說，歸隊後大致狀況還可以，「頭部經過檢查後也還好，可說不幸中大幸吧！在二軍也有測試跑壘，大致都沒問題」。