裙襬10月搖搖 首度移師大溪

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽將於10月25至28日在桃園大溪球場點燃戰火。（記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽10月25至28日將在桃園大溪球場登場，高球協會理事長王政松表示，希望藉由頂級高球賽事，讓世界看見台灣。

高球協會理事長王政松（記者朱沛雄攝）

這項總獎金220萬美元（約新台幣6741萬元）的賽事，今年首度移師桃園大溪球場。王政松表示，為了給觀眾好的觀賽品質及轉播需求，球場規劃得重新安排，雖然時間緊迫，但團隊仍會盡力打造最棒的比賽環境。

延續過去傳統，今年場邊仍會設置具有台灣特色的裝置藝術，去年備受好評的立體花束背板也考慮沿用。王政松透露，屆時還有18位插畫家加入，一同打造今年的場地設計。

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去年裙襬搖搖高球賽，4天賽事吸引超過5萬名觀眾入場，決賽當天進場人數更突破3萬2000人。王政松也期待今年有更多球迷進場，目標突破去年的觀戰人數。

至於選手卡司，將以今年9月世界排名前61的球員為主，台灣名將曾雅妮預計也會回台參賽。王政松透露，外卡部分仍以台灣選手為多數，也有人建議邀請南韓高球性感女神安信愛，目前都在評估中。

多年來深耕台灣高球運動的王政松，今年當選高協理事長，他表示這意味著自己的責任又更重大，「不只得把比賽辦好，也要讓台灣選手在今年比賽取得好的名次和積分，為進軍2020東京奧運做準備。」